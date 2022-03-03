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Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı, Muharrem Çam - Güncel
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Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı etkisini gösteriyor İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren, özellikle kentin bazı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı etkisini gösteriyor

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren, özellikle kentin bazı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Pendik'te de Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da Meteoroloji Müdürlüğü'nün açıklamalarının ardından Avrupa yakasında gece saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde ara ara etkisini gösteriyor. Aralıklarla yoğun şekilde yağan kar yer yer sis oluşmasında etkili oldu. Anadolu Yakası'nın yüksek kesiminde yer alan Pendik Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Güncel

Aydos Ormanı, İstanbul, Pendik, kar, Güncel, Haberler

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