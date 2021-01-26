İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler
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İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler

26.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:58

Meteoroloji'nin verilerine göre yarından itibaren Marmara Bölgesi de dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde kar yağışı yeniden kendisini hissettirecek. Yağışların yarın öğleden sonra İstanbul'da da etkili olacağı belirtilirken, Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt ve Anadolu Yakası'nda Aydos çevrelerinin beyaz örtü yapabileceği belirtildi.

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre; yarından itibaren yurt genelinde kar ve sağanak yağış bekleniyor.

MARMARA'DA YARIN KAR VAR

Yarın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına göre Marmara, İç Batı Anadolu, Orta Karadeniz'in yanı sıra Başkent'te kar yağışı öngörülüyor. Bunun yanında yurdun batı kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler

CANLI YAYINDA İLÇELERİ TEK TEK SAYDI

Meteoroloji'den gelen son bilgileri CNN Türk canlı yayınında Bünyamin Sürmeli aktardı. 'İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Kar yağışı ne kadar sürecek?' sorularına yanıt veren Sürmeli 'Yarın öğleden sonra akşam saatlerine doğru İstanbul'un sınırları içerisine kar girmeye başlıyor. Arkasından akşam gece şehir geneline yayılacak. Şu anda beyaz örtü yapabilecek yerler; Anadolu yakasında Aydos çevreleri, Avrupa Yakası'nda da; Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt çevreleri olarak görülüyor. Diğer alanlarda ise bir kar yağışı olarak göreceğiz' dedi.

İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler

TRAKYA İÇİN "TURUNCU" UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinden itibaren Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan "turuncu" uyarıda, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek kar yağışının yoğun (20-40 cm) gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler

PERŞEMBE ETKİSİ DAHA DA ARTIYOR

Meteoroloji'nin verilerine göre kar yağışı perşembe günü İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin yanı sıra İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini daha da hissettiriyor.

İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler

CUMA GÜNÜ DOĞU'DA KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük haritasında cuma günü ise kar yağışının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Güneydoğu'da karla karışık sağanak, Ege'de ise sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler

CUMARTESİ MARMARA'DA SAĞANAK VAR

Hafta sonu ise Marmara ve Ege'de sağanak yağış, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise yine kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların yağışlarla birlikte mevsim normallerinde seyredeceği, Doğu Anadolu'da biraz daha düşebileceği ifade ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler
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