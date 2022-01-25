İstanbul'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı. E-5 Karayolu Haramidere ve Beylikdüzü kısmı ile Basın ekspres yolu ile TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde birçok sürücü, araçlarının içinde yolun açılmasını bekledi. Arnavutköy'de çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı