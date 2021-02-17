İstanbul'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu
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İstanbul'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

17.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:02
İstanbul'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

İstanbul'da cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Kent genelinde etkili olan yağışla İstanbul beyaza büründü.

Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresi ile Çamlıca Tepesi ve Çamlıca Camisi çevresi karla kaplandı.

İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Ortaköy Meydanı'nda etkili olan kar yağışı, Kız Kulesi'nde de güzel görüntüler oluşturdu.

Eminönü, Galata Köprüsü, Sultanahmet Meydanı, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kar manzaraları havadan da görüntülendi.

Vatandaşlar ortaya çıkan güzel görüntüleri fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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