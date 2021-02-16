İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GECE ETKİLİ OLUYOR(Beyoğlu-Beşiktaş-Sarıyer)

Buğra AKAY / İstanbul DHAİstanbul'da kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor.

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

İstanbul'da kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar etkili olurken İBB'ye ait araçlarda yollarda tuzlama çalışması yaptı.

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-----------------Taksim Meydanı-Yağan kar -Yollarda kar yağışı-Tuzlama çalışmaları-Genel ve Detay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL