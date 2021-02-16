İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GECE ETKİLİ OLUYOR(Beyoğlu-Beşiktaş-Sarıyer)
16.02.2021 02:26 | Son Güncelleme: 16.02.2021 02:30
Buğra AKAY / İstanbul DHAİstanbul'da kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor.
Buğra AKAY/ İstanbul DHA
İstanbul'da kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar etkili olurken İBB'ye ait araçlarda yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Görüntü dökümü:-----------------Taksim Meydanı-Yağan kar -Yollarda kar yağışı-Tuzlama çalışmaları-Genel ve Detay
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL