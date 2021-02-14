Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini arttırmaya başladı
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Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini arttırmaya başladı

14.02.2021 04:40 | Son Güncelleme: 14.02.2021 04:46
Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini arttırmaya başladı

İSTANBUL'da etkili olması beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

İSTANBUL'da etkili olması beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı,  Anadolu Yakası'nda saat 03.00 itibarı ile etkisini arttırdı.

Meteoroloji tarafından günlerdir uyarıları yapılan ve İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı, Anadolu Yakası'nda ise saat 03.00 itibari ile etkisinin iyice arttırdı. Anadolu Hisarı ve Üsküdar'da etkisini iyice arttıran kar yağışında yerler yavaş yavaş kar tutmaya başlarken, arabaların üzeri ise bembeyaz bir kar örtüsüne büründü.

 


- İstanbul
Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini arttırmaya başladı
Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini arttırmaya başladı
Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini arttırmaya başladı
Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini arttırmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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