İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor! Meteoroloji uzmanlarından 'Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamasına göre soğuk hava yurt genelinde etkili olmaya devam edecek. Birçok il için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulunan uzmanlar, kalp rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmamasını önerdi. Öte yandan Meteoroloji 23 Ocak tarihli raporunda başta İzlanda kışını yaşayan İstanbul olmak üzere çok sayıda il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Afyonkarahisar, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

PROF. DR. ŞEN: KALP KRİZİ GEÇİRME RİSKİ KIŞ MEVSİMİNDE 3 KAT DAHA FAZLADIR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından kalp hastaları için kritik bir paylaşımda bulundu. Şen, "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmayın. Soğuk havada kalbin mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalar ve kalbin bunu yapabilmesi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır. Diğer yandan soğuk hava, damar büzüşmesini tetikleyerek damar içi basınç artışına neden olur ve kalbin kan akımını bozar. Kış mevsiminde kalp krizi geçirme riski diğer aylara göre 3 kat daha fazladır" ifadeleriyle kalp rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı.

Şen, yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkilerinden vücudu korumanın yollarını ise şöyle sıraladı:

"Soğuk havada az kalınmalı. Egzersiz programlarına ara verilmemeli, ancak egzersiz için kapalı mekanlar tercih edilmeli. Soğuktan koruyan kıyafet giyinilmeli, vücut sıcaklığının önemli bir bölümü baş bölgesinden kaybedildiğinden mutlaka baş sıcak tut. Soğuk havada kahve, alkol ya da sigara kullanımından kaçınılmalı. Özellikle sütlü sıcak içecekler ve bol sıvı tüketilmeli. Diyabeti bulunmayan kalp hastaları, soğuktan korunmak için bal tüketebilir."

KAR LASTİĞİ OLMAYAN SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı D-100 Karayolunu ve birçok ana caddeyi beyaza bürüdü. Kadıköy'de Boğa Heykeli çevresinde fotoğraf çekilip karın tadını çıkartan vatandaşlar kameraya yansıdı. Yağış sebebiyle yolların karla dolması, kar lastiği olmayan bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir otomobil sürücüsü hafif eğimli bir yokuştan çıkamayınca, otomobil içerisinde bulunan yolcular araçtan inip itmeye başladı. Vatandaşlar kar lastiği olmayan otomobili iterken kameraya da poz verdi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI:

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller şöyle; Adana, Amasya, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye, Adıyaman, Antalya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Karaman, Yalova, Kilis, Düzce.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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