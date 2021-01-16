İstanbul'da kar yağışı; Çatalca'da beyaz örtü (1)
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İstanbul'da kar yağışı; Çatalca'da beyaz örtü (1)

16.01.2021 16:16 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:26
İstanbul'da kar yağışı; Çatalca'da beyaz örtü (1)

İSTANBUL'da kar yağışı tekrar başladı.

 İSTANBUL'da kar yağışı tekrar başladı. Çatalca kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. Çatalca kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji, bu gece ve yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

 


İstanbul'da kar yağışı; Çatalca'da beyaz örtü (1)
İstanbul'da kar yağışı; Çatalca'da beyaz örtü (1)
İstanbul'da kar yağışı; Çatalca'da beyaz örtü (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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