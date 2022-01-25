İstanbul'da kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Haramidere???????
AA / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel
Beylidüzü'nde D-100 kara yolundaki mahsur kalan sürücüler Kayan araçlar Mahsur kalan İpek Baltacı Mahsur kalan Burak Çakan Haramidere metrobüs durağındaki yoğunluk İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İSTANBUL (AA) - Beylidüzü'nde D-100 kara yolundaki mahsur kalan sürücüler
Kayan araçlar
Mahsur kalan İpek Baltacı
Mahsur kalan Burak Çakan
Haramidere metrobüs durağındaki yoğunluk
İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beylidüzü'nde D-100 kara yolu karla kaplanırken sürücüler ve metrobüsü kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.