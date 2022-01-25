İstanbul'da kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Haramidere??????? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Haramidere???????

AA / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Beylidüzü'nde D-100 kara yolundaki mahsur kalan sürücüler Kayan araçlar Mahsur kalan İpek Baltacı Mahsur kalan Burak Çakan Haramidere metrobüs durağındaki yoğunluk İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL (AA) - Beylidüzü'nde D-100 kara yolundaki mahsur kalan sürücüler

Kayan araçlar

Mahsur kalan İpek Baltacı

Mahsur kalan Burak Çakan

Haramidere metrobüs durağındaki yoğunluk

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beylidüzü'nde D-100 kara yolu karla kaplanırken sürücüler ve metrobüsü kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Haramidere???????

İstanbul'da kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Haramidere???????

İstanbul'da kar etkili oluyor - Beylikdüzü-Haramidere???????

AA / Cemaleddin Turan - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Metrobüs, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title