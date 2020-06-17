İstanbul'da kadınların gidebileceği plajlar
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İstanbul'da kadınların gidebileceği plajlar

Sadece kadınların kullanabileceği plaj arıyorsanız, İstanbul'da ve İstanbul'a çok yakın konumda olan kadınlara özel plajları tercih edebilirsiniz.

İstanbul'da kadınların gidebileceği plajlar
17.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:57

Uzun bir tatile vaktiniz yoksa ve kadınlara özel bir plaja arıyorsanız, İstanbul'a yakın konumda olan kadın plajlarını tercih edebilirsiniz. Temiz ve konforlu plajlarla keyifli bir tatil yapabilirsiniz.

1.POYRAZKÖY KADINLAR PLAJI

Mavinin ve yeşilin tüm tonlarını bulabileceğiniz Poyrazköy kadınlar plajı, günübirlik tatil planı için ideal bir seçenektir. Hafta sonu planınız için de çok uygun olan Poyrazköy kadınlar plajı, suyunun temiz olması, cankurtaran ekibi olması, sosyal alanların olması ve 0-7 yaş çocuklara ücretsiz olması gibi özellikleri vardır.

İstanbul'da kadınların gidebileceği plajlar

2.SARIYER ALTINKUM KADINLAR PLAJI

Rumeli Kavağı'nda yer alan Sarıyer Altınkum kadınlar plajı, kısa süreli tatil planı için özel bir seçenektir. Özel kumu ile tercih edilen plaj, çocuklu aileler için de idealdir. Sosyal alanların bulunduğu plajda, cankurtaran hizmeti, giyime kabinleri, yiyecek içecek alanları gibi seçenekler de bulunuyor.

İstanbul'da kadınların gidebileceği plajlar

3.SARIYER MENEKŞE KADINLAR PLAJI

İstanbul sınırları içinde yer alan Sarıyer Menekşe kadınlar plajı, kadınlara özel olması, yeşile mavinin özel tonlarını barındırması ve geniş ve uzun sahili ile özel bir seçenektir. Menekşe plajının boyu 200 metre eni ise 50 metredir. Sakin ve huzurlu bir ortam sunan Menekşe plajı hafta içi kadınlara özel, hafta sonu ise kadın erkek karışık kullanılmaktadır.

4.TUZLA KADINLAR PLAJI

Tuzla halk plajı Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri kadınlara tahsis ediliyor. Anadolu yakasında bulunan plaj, ücretsiz olması yanında duş alma yerleri, soyunma kabinleri, şezlong hizmeti, yiyecek içecek alanları ve rahat bir tatil imkanı sunuyor. Plaja karayolu ile ulaşım da oldukça kolaydır.

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