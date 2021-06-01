İstanbul'da kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme döneminde yeniden açılan işletmeler, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme döneminde yeniden açılan işletmeler, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme koşulları çerçevesinde bugün itibarıyla yeme-içme yerleri 07.00'den itibaren müşteri kabul etmeye başladı. Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

İstanbul'da geceden hazırlıklarını tamamlayan esnaf, belirlenen kurallara göre sabah saatlerinde müşterilerini kabul etmek için dükkanlarını açtı.

"Yeniden hizmet verdiğimiz için mutluyuz"

İstiklal Caddesi'nde pastane işletmecisi Atilla Çatal, tekrar kapanma olmaması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini aktararak, "Yeniden hizmet verdiğimiz için mutluyuz. Personelin, müşterinin, işin artması önemli. Salonları yine yüzde 50 kapasiteyle aynı kurallarla açtık. Şu anda hitap ettiğimiz müşteri sayısının 5-6 katına çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde büfe işletmecisi Mecit Bal, caddeden günde 1 milyon kişinin geçtiğini, uzun bir sürenin ardından tam gün hizmet verecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

Beyoğlu'nda çay ocağı işleten Sait Gültekin, sabah erken saatlerde dükkanına gelerek hazırlıklarını yaptığını anlattı.

Uzun zamandır kapalı oldukların hatırlatan Gültekin, "İnşallah bundan sonra kapanma olmaz. Normalleşmeye birlikte vatandaşlar gelmeye başladı." dedi.

Çay ocağında müşteri Burhan Metin, çay ocaklarının ve mekanların açılmasının çok iyi olduğunu anlatarak, "Artık çay ocağında oturup çay içeceğiz. Aylardır mekanlara gidemiyorduk, evde kapalı kalmak insanları sıkıyordu. Bu dönemde esnaf arkadaşlar da zor durumda kaldı. İnşallah bu hastalık biter, böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalmayız." ifadelerini kullandı.

Taksim'de dönerci Mehmet Korkmaz, aylarca müşteri kabul edemedikleri vurgulayarak, "Bundan sonra inşallah kapanma olmaz. Tedbirlere herkesin uyması gerekiyor artık. Bugün döner miktarını müşteri artabilir diye artırdık." diye konuştu.

"Lokantada oturarak yemek yemek sevindirici"

Fatih'te lokanta işletmecisi Oktay Karalar, uzun bir aranın ardından müşterileri ağırlamaktan memnun olduklarını ifade etti.

Müşteri Halis Yavuz ise lokantada oturarak yemek yemenin sevindirici olduğunu dile getirerek, yaşanan süreçte esnafın ve müşterilerin sorunları yaşadığını anlattı.

Müşteri Necdet Yılmaz da işi gereği hep dışarda yemek yediğini, lokantalarını kısmi kapalı olmasından dolayı zorluk yaşadığını belirtti.

Esenyurt'ta börekçi Bünyamin Aydın, dün akşam kabine toplantısını heyecanla takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dün alınan kararları heyecanla bekliyorduk. Karardan sonra 05.00'te dükkanımıza geldik. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Pidelerimizi, böreklerimizi hazırlayıp 07.00'de dükkanımızı açtık. Çok mutluyuz. Karardan çok memnunuz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere beraberinde çalışan bakanlara teşekkür ediyoruz. Her türlü kurala uyuyoruz."

Ayrıca Beylikdüzü'ndeki kafe ve restoranların girişlerine maskesiz girilemeyeceği, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili yazılar asıldı, dükkanların girişlerinde ateş ölçer kullanılıyor.

Zeytinburnu'nda halı saha işleten Sinan Başer, halı sahalarını yeniden hizmete açılmasından dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Uzun zamandır hizmet veremedik. Hem müşterilerimiz hem de biz bu süreçte sıkıntılar yaşadık. Bugün yeniden belirlenen kurallarda hizmet vermeye başlıyoruz. Zaten üyelerimizin çoğu abonemiz. Yeniden müşterilerimizle buluştuğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen