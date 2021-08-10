İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 11 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 11 kişi yakalandı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 11 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda gümrük kaçağı malzemeyi piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği ve devleti vergi kaybına uğrattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası Fatih, Sarıyer, Pendik ve Esenler'de 16 adrese polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan armalarda, cep telefonu, telefon ekran kartı, şarj aleti, oyun konsolu, fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi lensi, kol saati ve tıbbi ilaçların da arasında bulunduğu 38 bin 634 ürün ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
Son dakika haber... İSTANBUL'DA HİZBULLAH OPERASYONU: GRİ KATEGORİDE ARANAN ZAFER DEDEOĞLU YAKALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL'DA HİZBULLAH OPERASYONU: GRİ KATEGORİDE ARANAN ZAFER DEDEOĞLU YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Burcu Biricik Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Muslera Metin Oktay Burak Elmas Lionel Messi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 11 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:17:32. #1.15#

title