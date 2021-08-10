İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 11 kişi yakalandı

İstanbul'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda gümrük kaçağı malzemeyi piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği ve devleti vergi kaybına uğrattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası Fatih, Sarıyer, Pendik ve Esenler'de 16 adrese polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan armalarda, cep telefonu, telefon ekran kartı, şarj aleti, oyun konsolu, fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi lensi, kol saati ve tıbbi ilaçların da arasında bulunduğu 38 bin 634 ürün ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir