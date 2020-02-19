İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU KAMERADA

19.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:48

İSTANBUL 'da yapılan kaçak tütün operasyonunda yüzlerce kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Duvarların arkasına yapılmış zulalara ve depolardaki yer altına saklanmış kaçak sigaraların bulunması ise polis kameralarına yansıdı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Başakşehir'de nargile tütünü üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler,, Arnavutköy ve Başakşehir'de üretilen nargile tütünlerinin orijinal nargile tütünü poşetlerine doldurarak satıldığını belirledi. Poşetlenen ve satışa hazır hale getirilen nargile tütünlerinin, Bayrampaşa, Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'teki tütün satılan işyerlerinde ve hediyelik eşyacı süsü verilen dükkanlarda depolandığı ve satıldığı tespit edildi. Öte yandan belirlenen iş yerlerinde kaçak sigara, puro ve tütün de satıldığı belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, belirlenen depo ve işyerlerine 6 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonu gerçekleştiren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K. (27), H.Ç. (46), M.A. (47), H.K. (50), H.G. (27), A.K. (57) ve A.D. (39) ile Suriye uyruklu C.H. (18), H.H. (37) C.A. (36) ve M.S. (32) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 56 bin 483 paket kaçak sigara, 3 bin 320 kaçak puro, 530 bin gram kaçak nargile tütünü, 55 bin 350 tütün, 13 bin 100 doluma hazır boş nargile poşeti, 55 litre gliserin, 16 tatlandırıcı aroma, 70 kilogram toz şeker, çok sayıda hamur yoğruma makinesi, poşet vakumlama makinesi, hassas terazi, sanayi tipli ocak, plastik leğen, poşet ağzı yapıştırma makinesi ve kompresör ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul