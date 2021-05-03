İzolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı
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İzolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Boğazköy İstiklal Mahallesi Erciyes Sokak'taki izolasyon malzemeleri üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, fabrikada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Fabrikada Cumartesi gününden beri çalışma yapılmadığı, yangın sırasında da içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

İzolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı
İzolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı
İzolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı
İzolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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