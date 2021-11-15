İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tramvay ve metrobüs duraklarında kalabalık oluştu.

İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Tramvay ve metrobüs duraklarında oluşan kalabalıktan yolcular araçlara binmekte zorluk çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 72 olarak ölçüldü. Zaman geçtikçe azalan yoğunluk saat 19.50'de yüzde 54 olarak ölçüldü.