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İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu

İSTANBUL'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tramvay ve metrobüs duraklarında kalabalık oluştu.

İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Tramvay ve metrobüs duraklarında oluşan kalabalıktan yolcular araçlara binmekte zorluk çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 72 olarak ölçüldü.  Zaman geçtikçe azalan yoğunluk saat 19.50'de yüzde 54 olarak ölçüldü.


İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu

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