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İstanbul'da iplik fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İstanbul'da iplik fabrikasında korkutan yangın

Sultangazi'de iplik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de iplik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikada kimsenin olmaması bir faciayı önledi.

Yangın, akşam saatlerinde Habipler Mahallesi Vefa Poyraz Caddesi'ndeki iplik fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan iplik fabrikası henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangın sırasında fabrikada çalışanların olmaması ise bir faciayı önledi. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul'da iplik fabrikasında korkutan yangın

İstanbul'da iplik fabrikasında korkutan yangın

İstanbul'da iplik fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, Habipler, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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