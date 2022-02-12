İstanbul'da iki grup arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Asmalı Mescit Mahallesi Oteller Sokak'taki bir eğlence mekanından çıkan bir grup ile yolda otomobille ilerleyen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Araçlarından inerek kavga etmeye başlayan gruptakilerden bir kişi sırtından bıçakla yaralandı.

Yaralı, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.

Öte yandan, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille giden bir grubun yolda bekleyenlerle tartışması ve araçtan inip kavga etmeleri yer alıyor.