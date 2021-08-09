İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı

AVCILAR'da düzenlenen terör operasyonunda İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi Zafer Dedeoğlu yakalandı.

AVCILAR'da düzenlenen terör operasyonunda İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi Zafer Dedeoğlu yakalandı. İstanbul'da, Hizbullah Terör Örgütünün faaliyetlerine yönelik deşifresi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 'İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde Gri Kategori'de yer alan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheli Zafer Dedeoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek