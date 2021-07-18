İstanbul'da hissedilen sıcaklık 42 derece oldu

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İstanbul'da sıcak hava bunaltıcı boyuta ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre kentte hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 42 derece oldu. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Kurban Bayramı'nın birinci gününde daha da artması bekleniyor.

İstanbul'da sıcağa dayanamayan ve evlerinde duramayanlar vatandaşlar, soluğu sahil ve parklarda aldı. Kartal sahilindeki ağaçların altında oturanlar aileleriyle beraber gölgede serinlemeye çalıştı. Parktaki bir kişi, "Evde oturamaz hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık çimenlikte ağaçların altında serinlemek için. Böyle bir çare bulduk." dedi.

HİSSEDİLEN 42 DERECE

Kentte bunaltıcı boyuta ulaşan sıcaklıklar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre 35 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 42 derece oldu.

SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Maltepe'de bulunan bir oto yıkamacıda da ilginç görüntüler yaşandı. Sıcaktan bunalan bir vatandaş, kendine oto yıkamacıda tazyikli su tutturarak serinlemeye çalıştı. İşyeri sahibi Atınç Kansu, "İşimiz araba yıkamak ama şimdi insan da yıkıyoruz. En azından serinletiyoruz" diye konuştu. Bu arada sokak hayvanları ve kuşlar da sıcaktan etkilendi. Bir karga ile kedinin gölgeye sığındığı görüldü.

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların artmaya devam edeceğini tahmin ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri