İstanbul'da helikopter düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi
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İstanbul'da helikopter düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi

14.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:47
İstanbul'da helikopter düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde "helikopter düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Beykoz'da bir kişinin Elmalı Barajı mevkiinde helikopter düştüğü yönündeki ihbarı üzerine polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Beykoz itfaiyesine Çavuşbaşı mevkiinde saat 17.30 sıralarında helikopter düştüğü yönünde polise ihbar yapıldı. İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, 112 sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı. Arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi. Çeşitli arama kurtarma kuruluşları da aramalara dahil oldu. Aramalar sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Polis ekiplerinin helikopter gördüklerini iddia eden 2 kişinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Asılsız çıkan ihbar sonrasında bölgeye gelen tüm ekipler geri döndü. Ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

''BARAJA DOĞRU İNDİĞİNİ GÖRDÜM''

Helikopteri gördüğünü iddia eden Zihni Kaya, "Ben balkonda telefonla görüşüyordum. Helikopterin Alemdağ yönünden gelip barajın oradaki tepeden pike yaparak baraja doğru indiğini gördüm. Daha kalktığını görmedim. Kendi kendime bu kadar alçaktan neden pike yaptı diye düşündüm. Sonradan helikopter düştüğünü söylediler. İnşallah sağ salim bulunur." dedi. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, "Evde çocuğuma yemek yediriyordum. Müthiş derecede helikopter sesi geldi. Telefonla eşimin bir arkadaşı aradı 'helikopter düşmüş' dedi. Dışarı çıktık koştuk bakmaya, umarım kimseye bir şey olmamıştır." diye konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan "Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü" yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Doğruluk Kontrolü
İstanbul'un Beykoz ilçesinde helikopter düştüğü iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir kişinin helikopter düştüğü yönündeki ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

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