İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da akşam saatlerinde helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktasından biri olan Taksim Meydanında durdurulan bir taksi sürücüsüne ise aracın çalışma ruhsatı olmadığından dolayı bin 339 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulamasına polis helikopteri havadan destek verdi. Taksim noktasındaki uygulamada da görev icra eden polis ekipleri durdurdukları taksi sürücüsüne belediye çalışma ruhsatı olmadığından dolayı bin 339 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Taksi ise Yediemin Otoparkına çekildi.

Uygulamada olumsuz bir durumun yaşanması ihtimaline karşın özel harekat polisleri de yer aldı. Şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerinin ehliyete ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Uygulama kapsamında hal ve hareketlerinden şüphe edilen kişilerinde GBT'leri sorgulandı.