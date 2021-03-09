İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü

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Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan hayvanat bahçesinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralılara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı