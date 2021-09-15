İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM - Haberler
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İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un 39 ilçesinde 2021 yılının 25'inci 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde 2021 yılının 25'inci 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.

Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Millet Caddesi'nde 19.00'da başlayan denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde yanında ehliyet bulundurmayan bir taksi sürücüsüne 315 lira ceza yazıldı. Çalışma belgesi İBB tarafından iptal edilen taksi sürücüsüne belgesiz çalıştığı gerekçesiyle bin 200 lira ceza yazılırken, taksi de trafikten men edildi.

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM
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Haber: İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - 1 TAKSİM - Haberler
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