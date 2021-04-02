İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı
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İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | Güncel

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı Korona virüsü önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

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İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı

İSTANBUL - Korona virüsü önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Geçtiğimiz haftalara kıyasla bu kez cumartesi gününün de kısıtlama olmasıyla kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Göztepe D 100 karayolu havadan görüntülenirken İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 68'e ulaştı.

Korona virüsü salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması geçtiğimiz kabine toplantısında cumartesi gününde tekrardan kısıtlama kararı alındı. Bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesi kent geneli trafik yoğunluğu oluşurken Göztepe D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 69'a ulaştı.

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70'e ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

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