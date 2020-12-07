Son dakika haber! İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler adliyeye sevkedildi (2)
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Son dakika haber! İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler adliyeye sevkedildi (2)

07.12.2020 09:16 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:43
Son dakika haber! İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler adliyeye sevkedildi (2)

Gelen son dakika haberine göre İstanbul DHA Rusya'daki bir haber kanalında çalışan Rus muhabir ve kameraman, İstanbul'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı.

İstanbul DHA Rusya'daki bir haber kanalında çalışan Rus muhabir ve kameraman, İstanbul'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı. Yanlarındaki bir Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı ile birlikte gözaltına alınan Rus muhabir ve kameraman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İstanbul'da bulunan İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalında çalışan muhabir A.P., kameraman I.M. ve onlara yardım ettiği belirtilen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı A.Ç.K. isimli kadının perşembe günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.


Son dakika haber! İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler adliyeye sevkedildi (2)
Son dakika haber! İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler adliyeye sevkedildi (2)
Son dakika haber! İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler adliyeye sevkedildi (2)
Son dakika haber! İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler adliyeye sevkedildi (2)
Son dakika haber! İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler adliyeye sevkedildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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