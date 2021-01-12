Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, bina girişinde Afrika uyruklu kadına kabusu yaşattı
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Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, bina girişinde Afrika uyruklu kadına kabusu yaşattı

12.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:57

Kağıthane'de alışveriş yaptıktan sonra elindeki poşetlerle yaşadığı binanın kapısına gelen Afrika uyruklu genç bir kadın, kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda Afrika uyruklu olduğu ve tercümanlık yaptığı öğrenilen genç bir kadın, işten çıktıktan sonra evinin yakınlarındaki bir markete gitti.

Burada alışveriş yapan kadın, satın aldıklarını poşetlere koyduktan sonra evine gitmek üzere yola koyuldu. Genç kadın evine giden merdivenlerden inerek binaya giriş yapacağı esnada kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan ve neye uğradığını şaşıran kadın çığlık attıktan sonra poşetleri bırakıp kapkaççının peşinden koştu. Kadının bir süre kovaladığı şahıs ardından kaçarak izini kaybettirdi.

Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden Afrikalı genç, bina girişinde talihsiz kadına kabusu yaşattı

POŞETLERİ BIRAKIP KAPKAÇÇIYI KOVALADI

Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın elindeki poşetlerle yaşadığı eve girmek üzere binanın girişine geliyor. Takip eden şahıs ise kadına arkasından yaklaşıyor. Hızlı bir şekilde kadının cebinden cep telefonunu çalan şahıs koşarak kaçmaya başlıyor. Kısa bir süre duran kadın ardından poşetleri yere bırakıp şahsın peşinden koşmaya başlıyor. Şahsın arkasından bağıran kadın daha sonra peşinden gitmeye devam ediyor.

Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden Afrikalı genç, bina girişinde talihsiz kadına kabusu yaşattı

ÜSTÜNDEN DÜŞEN TORNAVİDADAN PARMAK İZİ ALINDI

Olayın ardından dehşeti yaşayan kadının diğer cep telefonundan yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kadının yaşadığı binadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görüntülerden eşkalini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise üstünden üzerinden düştüğü düşünülen tornavidanın üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Kapkaççıdan şikayetçi olan kadın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, bina girişinde Afrika uyruklu kadına kabusu yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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