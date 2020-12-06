İstanbul'da masalsı sis manzarası
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İstanbul'da masalsı sis manzarası

06.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:48

İstanbul'da masalsı sis manzarası İstanbul'da etkili olan yoğun sis beraberinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

İstanbul'da masalsı sis manzarası

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yoğun sis beraberinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Tarihi Yarımada içinde bulunan Ayasofya ve Sultanahmet Camii'lerinin gece sis içinde oluşturdukları masalsı görüntü havadan görüntülendi.

Gün doğumundan önce kayıt edilen tarihi yarımadanın sis içinde kalmış görüntüsü kendine hayran bıraktı. Şehrin ışıklarının yoğun sis içinden süzülerek oluşturduğu görüntü havadan çekildi. Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Camii'lerinin ışıklandırmaları ile birlikte yoğun sis bulutu adeta masalsı bir manzara oluşturdu. Sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Hızlandırılmış görüntülerde ise İstanbul'un üzerinde akan bulut denizini andıran görüntüler oluştu. Gün doğumu ile birlikte şehrin diğer bölgeleri de zaman zaman yoğun sis içerisinde kaldı.

İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası
İstanbul'da masalsı sis manzarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

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