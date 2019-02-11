İstanbul'da Gece Kulübünde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde bir gece kulübünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tatışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.



Yaralanan kişi taksiyle Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA