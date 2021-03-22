İstanbul'da gece vakti yağmurla birlikte çamur yağdı
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İstanbul'da gece vakti yağmurla birlikte çamur yağdı

22.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:50

İstanbul'da gece vakti yağmurla birlikte çamur da yağdı. Sabah araçlarını çamurla kaplı gören vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı İstanbul yağışları, hafta sonu da şehrin genelinde etkisini gösterdi. Ancak dün gece saatlerinde kente yağan sadece yağmur olmadı.

İstanbul'da gece vakti yağmurla birlikte çamur yağdı

OTO YIKAMACILARIN YOLUNU TUTTULAR

Gece saatlerinde İstanbul'a yağmurla birlikte çamur da yağdı. Park halindeki araçlarının hali nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde oto yıkamacıların yolunu tuttu.

İstanbul'da gece vakti yağmurla birlikte çamur yağdı
İstanbul'da gece vakti yağmurla birlikte çamur yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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