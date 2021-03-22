İstanbul'da gece vakti yağmurla birlikte çamur yağdı

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı İstanbul yağışları, hafta sonu da şehrin genelinde etkisini gösterdi. Ancak dün gece saatlerinde kente yağan sadece yağmur olmadı.

OTO YIKAMACILARIN YOLUNU TUTTULAR

Gece saatlerinde İstanbul'a yağmurla birlikte çamur da yağdı. Park halindeki araçlarının hali nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı