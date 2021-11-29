İstanbul'da korku filmini andıran görüntü! Fırtına, binanın çatısını kağıt gibi uçurdu - Haberler
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İstanbul'da korku filmini andıran görüntü! Fırtına, binanın çatısını kağıt gibi uçurdu

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Fırtınanın, hayatı felç ettiği İstanbul'dan korkutan görüntüler geldi. Fırtınanın şiddetli yaşandığı ilçelerden biri olan Esenyurt'ta çatının kağıt gibi uçtuğu anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gücü artıran fırtına, tüm şehri etkisi altında aldı. Çatıların uçması nedeniyle vatandaşların hayatını kaybettiği Esenyurt'tan da korkutan görüntüler geldi.

BİNANIN ÇATISI UÇTU

Hızı 130 kilometreye kadar çıkan rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, başta köprüler olmak üzere trafiği olumsuz etkiledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esenyurt'taki bir binanın çatısının uçtuğu anlar yer aldı.

KAMERAYA YANSIDI

Çatının, korku filmlerini aratmayacak şekilde uçtuğu anlar vatandaşın kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da şiddetli lodos uyarısı yapılmıştı. Müdürlük, uyarının devam ettiğini ve vatandaşların temkinli olmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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