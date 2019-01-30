Fight Club'ı Aratmayan Kavgada Gençler Dövüştü, Vatandaşlar Tezahürat Yaptı! Kamera Kayıttaydı
Aksaray'da alkollü 2 grup tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. Tekmeler havada uçuşurken izleyen vatandaşlar tezahürat yaptı. Fight Club filmini aratmayan kavga kameraya yansıdı.
Aksaray'da alkollü olduğu iddia edilen 2 grup tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. Fight Club filmini aratmayan kavgada, tekmeler havada uçuşurken gençlerin dövüşmekten yorulmadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2 GRUP GENÇ, TARTIŞMAYA BAŞLADI
Fatih Aksaray Meydanı'da geçtiğimiz 2 Ocak günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen 2 grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
TEKME TOKAT SALDIRDILAR
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gençler tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldırdı. Uçan tekmelerin de havada uçuştuğu kavga, "Fight Club" filmini aratmadı.
O ANLAR KAMERADA
Dakikalarca dövüştükten sonra düşen ancak yorulmadan yerden kalkan bazı gençler, amansızca kavga etmeyi sürdürdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
KİMİ İZLEDİ KİMİ TEZAHÜRAT YAPTI
Görüntülerde, gençler bir anda tekme ve tokatlarla birbirine vuruyor. Kavgayı gören gruptaki diğer gençler ise farklı noktalarda dövüşmeye başlıyor. Kavga esnasında bazı gençler yere düşüyor. Yerden kalkan gençler yine birbirine vurmaya başlıyor. Çevreden geçen bazı vatandaşlar ise olanı biteni izlerken, bazı vatandaşlar ise tezahürat yapıyor.
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yancı sığırlarda seyrediyor. film gibi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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allahını seven tutmasın bu tipleri :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yENİ TÜRKİYECevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne alkollüsü ulan. Köprü altı kekoları bunlar. bira alacak paraları bile yoktur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dayak yemek çok zevklidir. Fight Clup filminden.Cevap Yaz Yayından Kaldır