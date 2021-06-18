Son dakika haber... İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

Son dakika haber... İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding ve ona bağlı şirketlerde çalışan, haklarında yakalama kararı verilen 27 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding ve ona bağlı şirketlerde çalışan, haklarında yakalama kararı verilen 27 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding ve ona bağlı şirketlerde çalıştıkları ve irtibatlı oldukları ileri sürülen 27 şüpheli haklarında yakalama kararı verildi. Bu sabaha karşı 27 şüphelinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 FETÖ üyesi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Emniyete götürülen zanlıların ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cinsiyet değiştirme ameliyatına giren genç hayatını kaybetti! Bir de not yazdırmışlar
Cinsiyet değiştirme ameliyatına giren genç hayatını kaybetti! Bir de not yazdırmışlar
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
20 gün önce kaybolan şahsın cansız bedeni üzeri betonla kaplı bir kuyunun içinde bulundu
20 gün önce kaybolan şahsın cansız bedeni üzeri betonla kaplı bir kuyunun içinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Bergen Seda Sayan Merve Dizdar
Spor Cristiano Yiğit Şardan Sergen Yalçın Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:07:55. #1.14#

title