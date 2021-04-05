İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi Şişli'de ara sokaktan çıkan taksinin altına seyir halinde motosikletli girdi Yaralanan motosikletlinin burnunun kırıldığı öğrenildi Şişli'de sipariş yetiştirmek için cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, ara...

İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi

Şişli'de ara sokaktan çıkan taksinin altına seyir halinde motosikletli girdi

Yaralanan motosikletlinin burnunun kırıldığı öğrenildi

İSTANBUL - Şişli'de sipariş yetiştirmek için cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, ara sokaktan aniden yola çıkan taksinin altına girdi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan genç kuryenin burnunun kırıldığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.15 sıralarında Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit Metin Çelik, 34 ET 4212 plakalı motosikletle yemek siparişi yetiştirmek üzere yola çıktı. Kavşağa gelen motosikletli genç, yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam etmek istedi. Ancak bu sırada ara sokaktan Taner Yaraç idaresindeki 34 THA 49 plakalı taksi aniden dönüş yaparak yola çıktı. Taksiyi gören motosikletli genç frene bastı ancak yere düştükten sonra metrelerce sürüklenerek taksinin altına girdi. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Motosikletli taksinin altına girdi

Kaza sonucu motosikletli genç vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çelik'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavisi süren gencin burnunun kırıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Alkollü olmadığı öğrenilen taksicinin kusurlu bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi
İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi
İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi
İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi
İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi
İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi
İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Burcu Biricik Caner Cindoruk Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Cenk Tosun İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:03:08. #1.15#
title