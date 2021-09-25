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İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim İstanbul'da polis ekipleri gece saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri gece saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletme kurallarını ihlal eden mekanlara cezai işlem uygulandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde Beyoğlu, Bakırköy, Yeşilköy ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere 39 ilçede 80 ekip ve 160 personelin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimde işletmelerin turizm işletme, ruhsat, alkollü içki satışı izinleri kontrol edilirken kapalı alanda sigara tüketimine yönelik kontroller yapıldı. Şüpheli görülen şahıslar GBT'den (Genel Bilgi Taraması) geçirildi. İşletme kuralarını ihlal eden mekanlara ise cezai işlem uygulandı. Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim - Haberler
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