İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yüklü miktarda sahte para ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yüklü miktarda sahte para ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, alışverişlerde kullanılmak üzere yüklü miktarda sahte para basıldığı bilgisini aldı.

Sahte para kullanılarak yapılan dolandırıcılıkları mercek altına alan ekipler, bu paraların şüpheli H.A. tarafından piyasaya sürüldüğünü belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip ile H.A'nın sahte paraları hazırladığı Bağcılar'daki iş yerini tespit eden ekipler operasyon düzenlendi.

İş yeri sahibi H.A'yı yakalayan ekipler, yaptıkları aramalarda 1000 adet 200 avro, 2 bin adet 100 Amerikan doları, 12 bin adet 100 lira olmak üzere toplam 15 bin sahte para, 1 tabanca ve sahte para basımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirdi.

H.A, "parada sahtecilik" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri H.A'nın yasadışı yollardan temin ettiği avro, dolar ve lira metal kalıplarını matbaadaki baskı makinasına yerleştirerek, özel üretilmiş kağıtlara baskı yaptığını belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan