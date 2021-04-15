İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi

İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi Üsküdar Altunizade'de trafiğin yoğun olduğu yollarda drone destekli trafik denetimi yapıldı.

İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi

İSTANBUL - Üsküdar Altunizade'de trafiğin yoğun olduğu yollarda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam bin 662 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile yaptıkları denetimlere devam ediyor. Trafikte seyir halinde olan araçları havadan görüntüleyen ekipler tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi.

Denetim esnasında 8 sürücüye toplamda bin 662 lira ceza kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE