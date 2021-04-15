İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | Güncel

İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi Üsküdar Altunizade'de trafiğin yoğun olduğu yollarda drone destekli trafik denetimi yapıldı.

İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi

İSTANBUL - Üsküdar Altunizade'de trafiğin yoğun olduğu yollarda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam bin 662 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile yaptıkları denetimlere devam ediyor. Trafikte seyir halinde olan araçları havadan görüntüleyen ekipler tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi.

Denetim esnasında 8 sürücüye toplamda bin 662 lira ceza kesildi.

İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Hazal Kaya Demet Akalın Canan Ergüder
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da yoğun bölgelerde trafik denetimi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:22:59. #1.15#

title