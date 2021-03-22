İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
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İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu

22.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:45

- İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu İstanbul'da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu.

- İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde çamur yağışının etkili olduğu kentte sabah saatlerinde güneş açmıştı. İstanbul semalarında öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber kentin birçok noktasında dolu yağdı görüldü. Topkapı'da yağan dolu ile birlikte zaman zaman trafiğin oluştuğu görüldü.

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU

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