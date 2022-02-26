İstanbul'da doktora saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te, hastanede çalıştığı sırada doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yayan doktor D.D.A'ya saldırdığı, doktor C.K'ya da tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Selim D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Dün yaşanan olayda, şüpheli Selim D, eşi Çiğdem D'yi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin dermotoloji bölümünde muayene eden doktor D.D.A'ı darbettiği, doktor C.K'ye de tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Doktor D.D.A, polise yaptığı şikayette, tedavi amacıyla hastaneye gelen Çiğdem D'yi muayene ederken, Selim D'nin kendisine arkadan saldırdığını, boğazını sıktığını ve darbettiğini beyan ederken, doktor C.K. ise şahsın kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu söylemişti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki hekimin hasta yakınlarınca fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığı belirtilerek saldırı kınanmıştı.