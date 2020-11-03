İstanbul'da deprem olacak mı? İstanbul depremi ne zaman gerçekleşecek?

Marmara depremi şelinde de ifade edilen büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, olası İstanbul depremi hakkında açıklamada bulundu. İstanbul depreminde tsunami olur mu?

1999 yılındaki depremin ardından gerçekleşmesi beklenen büyük İstanbul depremi ne zaman? İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 107 kişi hayatını kaybetti ve binlerce vatandaş da yaralandı. İstanbul depreminde heyelan yaşanacak mı? İşte, ayrıntılar...

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, beklenen İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulundu. Bekler; "Marmara bölgesindeki fayların üretebileceği deprem, yanal fayların oluşturacağı bir depremdir. Yani blokların birbirine göre düşmesi zayıf olabilecek bir deprem. Tsunami etkisi son derece zayıftır. Ama Marmara'da zaten tsunamiye gerek bile yok. Çünkü Marmara'ya kıyısı olan tüm il ve ilçelerin sahil şeritlerini oluşturan zemin çok kötü. Avcılar'ın, Silivri'nin, Tekirdağ'ın açıklarında deniz heyelanları var. Bunlar statik dengede duruyor. O dengeyi bir deprem çok kolay bir şekilde bozabilir. 1999 depremi zaten onu yaptı. Marmara depremi o ya da bu şekilde oluşacak. 1912'den bu yana Mürefte'de deprem yok. Burası çok sıkıntılı, bizim sismik boşluk olarak tabir ettiğimiz bir yer. Marmara'ya da en fazla 150 kilometre. İstanbul'u, yani o 20 milyonluk nüfusun neredeyse yüzde 10'unu, yüzde 20'sini olumsuz etkileyecek bir deprem üretebilecek yerler var.

Daha önce 7.4, 7.8'lik deprem üretmiş. Marmara Denizi içerisinde 7'nin üzerinde her deprem ciddi hasarlar oluşturabilme özelliğine sahiptir. Denizin çok dibinde olan yerler blok hareketiyle gömülmeyle beraber aşağıya doğru göçmeye başlayacaktır. Zaten oralarda bir de heyelan var. Bugün Küçükçekmece'ye, Avcılar'a gittiğiniz zaman yavaş yavaş Marmara Denizi'ne doğru, Çekmece Gölü'ne doğru kayma söz konusudur. Buralarda kamu binaları da var. İstanbul Üniversitesi'nin eski yerleşkesi hala kullanılıyor mu bilmiyorum, buradadır."

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?

Prof. Dr. Bekler, Türkiye'nin her 10 yılda bir 6 ve üzeri büyüklükte bir deprem ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. İstanbul'da en son yıkıcı depremin 1999 yılında yaşandığı düşünülürse, olası bir İstanbul depremi için yeterli bir süre gibi görünüyor. Bunu dışında İstanbul ve genelinde Marmara sıklıkla sarsıntılar geçiriyor. 2019 yılında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ancak uzun sürmemişti.