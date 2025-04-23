İstanbul'da deprem! Deprem ne zaman oldu? 23 Nisan son depremler

İstanbul'da deprem ne zaman oldu sorusuna dair net bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklandı. İstanbul'da deprem meydana geldiğini hisseden vatandaşlar, "Deprem kaç şiddetinde oldu?" ve "İstanbul'da deprem merkez üssü neresi?" gibi sorularla internette yoğun bir arama gerçekleştirdi. Peki, deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, İstanbul'da hissedilir bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Silivri açıklarında saat 12:15'te 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hissedildi ve sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntıyı paylaştı.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün deprem oldu mu? sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.