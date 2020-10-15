BÜŞRA:Bu depremlerin öncü depremler olduğuna yürekten inanıyorum. Daha büyük yıkıcı sarsıntıların çok yakında ardı arkası kesilmeksizin dünyadaki herkes ölünceye kadar gerçekleşeceğine ve artık yer yüzünde zulmün sonunun geldiğine inanıyorum. Müminler ve Müminlere inananlar rablerinin onlar için yaratacağı cennet hayatında, cehennem azabında kalacak olan zalim ve münafıklardan kurtulmuş olacak. Çok şükür Allahımıza nihayet zulmün sonu geliyor, şeytana verilen müsade sona erdi.
Şu an buradasınız: İstanbul Avcılar'da 3.2 büyüklüğünde deprem! Çevre ilçelerden de hissedildi - Haber
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