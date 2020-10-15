İstanbul Avcılar'da 3.2 büyüklüğünde deprem! Çevre ilçelerden de hissedildi
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İstanbul Avcılar'da 3.2 büyüklüğünde deprem! Çevre ilçelerden de hissedildi

15.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:37

MERKEZ üssü Marmara Denizi Avcılar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul Avcılar'da 3.2 büyüklüğünde deprem! Çevre ilçelerden de hissedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
BÜŞRA: Bu depremlerin öncü depremler olduğuna yürekten inanıyorum. Daha büyük yıkıcı sarsıntıların çok yakında ardı arkası kesilmeksizin dünyadaki herkes ölünceye kadar gerçekleşeceğine ve artık yer yüzünde zulmün sonunun geldiğine inanıyorum. Müminler ve Müminlere inananlar rablerinin onlar için yaratacağı cennet hayatında, cehennem azabında kalacak olan zalim ve münafıklardan kurtulmuş olacak. Çok şükür Allahımıza nihayet zulmün sonu geliyor, şeytana verilen müsade sona erdi.
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