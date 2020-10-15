İstanbul Avcılar'da 3.2 büyüklüğünde deprem! Çevre ilçelerden de hissedildi

MERKEZ üssü Marmara Denizi Avcılar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı