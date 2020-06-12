İstanbul'da Covid-19 tanısı konmuş polis sayısı 700'ü aştı İstanbul'da Covid-19 tanısı konmuş polis sayısı 700'ü aştı İstanbul polisi'nin Covid'le savaşı İstanbul polisi Covid nedeniyle 4 bin 685 polise görev veremedi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Covid-19 salgınından etkilenme rakamları ortaya çıktı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev...

İstanbul'da Covid-19 tanısı konmuş polis sayısı 700'ü aştı

İstanbul polisi'nin Covid'le savaşı

İstanbul polisi Covid nedeniyle 4 bin 685 polise görev veremedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Covid-19 salgınından etkilenme rakamları ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 emniyet mensubunda korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildiği ortaya çıktı. Bu vakalar arasındaki 2 polis memurunu salgınla mücadelesini kaybederek vefat etmişti. Ayrıca İstanbul Emniyeti salgın sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan ve yeni çocuğu olan toplam 4 bin 685 polise de görev veremediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; ülke genelinde güvenliği sağlamak için 24 saat görev yapan polis teşkilatı, Covid-19 pandemisi ile mücadelede sağlık çalışanları ile birlikte en ön safta yer alırken, bu dönemde salgının da en büyük hedefi oldu. Polis teşkilatında testi pozitif çıkan ve hayatını kaybeden emniyet personeli ile ilgili rakamlar ortaya çıktı.

Bu süreçte 2 polis hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan ve Mart ayının ortalarından bu yana Türkiye'de de baş gösteren Covid-19 salgını, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ilçe ve şubelerde görevli emniyet personelini de etkiledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 emniyet mensubunda Covid-19) vakası tespit edildi. Bu vakalar arasında yer alan Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensubu Feridun Fırat Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisleri sağlık çalışanları kadar ciddi risk altında

Doğrudan halk ile iç içe olan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların mağdur olmaması için ihtiyaçların karşılandığı Vefa Sosyal Destek ve benzeri gruplarda da görev alan çoğu polisin yaşanan küresel salgını tam olarak atlatamadığı ileri sürüldü.

Emniyet personelinden bir kısmının iyileştiği aktarılırken, polislerin bir kısmının ise halen hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi.

Kronik hasta ya da yeni çocuklu 4 bin 685 emniyet mensubu görevlendirilemedi

Enfekte olan polis sayısının yanı sıra, yaklaşık 4 bin 685 civarında emniyet personelinin de çeşitli kronik rahatsızlıklarından ya da yeni bebek sahibi olmalarından dolayı 'karantina' düzeyinde değerlendirilerek görevlendirme yapılamadığı kaydedildi. Ayrıca genelgeden dolayı bu kapsamdaki personellere istirahat izni verildiği belirtildi.

Bilim uzmanları, emniyet teşkilatında halen salgınla karşı karşıya kalan ve bir bölümü semptom gösteren ve bu nedenle testleri pozitif çıkan polislerin olabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: İHA