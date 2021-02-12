İstanbul'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi, çiçekçiler son hazırlıklarını tamamladı. Bugün internet üzerinden tek tük sipariş aldıklarını belirten çiçekçiler, hafta sonundan umutlu.

Bu pazar 14 Şubat Sevgililer Günü. Bu özel güne sayılı günler kala çiçekçiler son hazırlıklarını tamamladı. Vitrinler kırmızı güller başta olmak üzere, renk renk çiçeklerle doldu. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle çoğunlukla internet üzerinden sipariş alacak çiçekçiler, perakende satışlar konusunda ise hafta sonundan umutlu. Çiçekçiler hafta sonu boyunca saat 10.00 ile 00.00 arasında hizmet verecek. Saat 10.00 ile 17.00 arasında internet satışı, saat 17.00 ile 00.00 arasında ise evlere servis yapacaklar.

"HER BÜTÇEYE GÖRE ÇİÇEK VAR"

Çiçekçi Ahmet Çil, "Şu anda soran çok. Cumartesi - Pazar sabah 10.00'dan akşam 00.00'a kadar açık olduğumuz için, sabah 10.00-17.00 saatleri arası canlı satış, 17.00'den sonra da saat 00.00'a kadar evlere servisimiz var. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre. Şu anda soruyor müşteriler sadece, inşallah temennimiz, yoğunluğun olmasıdır. Sevgililer Günü'nün en güzel çiçeği güldür. Gülün arasında frezya, nergis, orkide, kır buketleri tarzı şeyler de gidiyor. Ama Sevgililer Günü'nün anlamı kırmızı güldür, yoğunlukta kırmızı güldedir. Her bütçeye göre çiçek var, 20 liradan 35 liraya kadar güllerimiz, 80 liradan 150 - 200 liraya kadar buketlerimiz, 150-250 liraya orkidelerimiz var. Hazırlıklarımızı yaptık. Müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.Çiçekçi, Gülcan Çelebi, "Hareketlilik şu anda yok, Cumartesi - Pazar günü siparişler alabiliriz. Pazar günü yoğunluk olabilir. Şu anda bir, iki tane siparişim var. En çok kırmızı gül alıyorlar. Sevgiyi ifade ediyor. Hafta sonu için iyi düşünüyoruz. Umudumuzu kırmıyoruz bu pandemi zamanında. Herkes için hayırlısını nasip etsin inşallah." diye konuştu.

"PERAKENDE SATIŞ AÇISINDAN HAFTA SONU DİĞER YILLARA NAZARAN DAHA İYİ OLACAK"Bir diğer çiçekçi Bekir Mert ise, "İnternet üzerinden satışlarımız var. Hafta sonu kısıtlamaları dolayısıyla bugünden yoğunluk başladı. Cumartesi - Pazar da perakende satışlarını bekliyoruz. Diğer yıllara nazaran ilgi düşük, bir de hafta sonuna gelmesi kötü oldu. Önceden hafta içi oluyordu, iş yerlerinden dolayı yoğunluk çok oluyordu. Şimdi hafta sonuna kaldığı için evlere servis yapacağız, bir de internetten. Ama perakende satış açısından hafta sonu diğer yıllara nazaran daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

"HAFTA SONU YASAKLAR OLACAĞI İÇİN BU ŞEKİLDE TEDBİRİMİ ALAYIM DEDİM"Nişanlısına kırmızı gül alan Enver Özdingiç, "14 Şubat geldi malum. Siparişimizi verdik. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Çiçekçi öneride bulundu, onu da dinledim. Ben biraz erken geldim çiçekçiye, hafta sonu yasaklar olacağı için. Bu şekilde tedbirimi alayım dedim" diye konuştu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı