İstanbul'da camiler Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte mahyalarla süslendi
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İstanbul'da camiler Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte mahyalarla süslendi

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | Güncel

İstanbul'da camiler Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte mahyalarla süslendi İstanbul'da bu gece itibariyle başlayan Ramazan ayı ile birlikte camiler mahyalarla süslendi.

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İstanbul'da camiler Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte mahyalarla süslendi

İSTANBUL - İstanbul'da bu gece itibariyle başlayan Ramazan ayı ile birlikte camiler mahyalarla süslendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her yıl yoğunluğun yaşandığı camiler boş kalırken Eminönü'ndeki Yeni Camii ve Eyüp Sultan Camii'ne asılan mahyalar havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da camiler 11 ayın Sultanı Ramazan ayının başladığı gecede mahyalar ile süslendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her yıl yoğunluğun yaşandığı camiler bu yıl Ramazan ayında boş kaldı. Minareleri ışıklandırılan Eminönü Yeni Camii ve Eyüp Sultan Camii'ne asılan mahyalar havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da camiler Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte mahyalarla süslendi
İstanbul'da camiler Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte mahyalarla süslendi
İstanbul'da camiler Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte mahyalarla süslendi
İstanbul'da camiler Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte mahyalarla süslendi
İstanbul'da camiler Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte mahyalarla süslendi
İstanbul'da camiler Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte mahyalarla süslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 01:01:07. #1.14#
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