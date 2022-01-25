İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek duruşmalar ertelendi

İstanbul'da hayatı durduran kar yağışı nedeniyle duruşmalar da ertelendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, "Bugün 01.00 itibarıyla alınan karar gereğince 25 Ocak 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır" dedi.

MEMURLAR İZİNLİ SAYILACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" açıklamasında bulunmuştu.

İSTANBUL ADALET KOMİSYONU ÇAĞRI YAPMIŞTI

İstanbul Adalet Komisyonu da yoğun kar yağışı ve ulaşım aksaması sebebiyle, vatandaşların, hakimlerin, avukatların ve adliye personelinin mağduriyetlerinin önlenmesi, duruşmaların kaçırılması ve benzeri mağduriyetlerin oluşmaması için mahkemelerden tedbir almalarını istemişti.

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