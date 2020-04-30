İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde İstanbul'da duyulan uğultu sesinin ardından dün gece de uğultu sesi yine duyuldu. Sosyal medyada "Deprem mi olacak?" yorumları yapılırken gerçek ise bambaşka. Ses, İstanbul semalarından geçen bir kargo uçağına ait.

İstanbul'da sahurdan sonra yine farklı semtlerde uğultu sesi duyulduğu konuşulmaya başladı. Dün akşam yoğun bir şekilde dile getirilen iddia sosyal medyayı karıştırdı.

Uzmanlar uğultu sesinin depremden önce yaşanabileceğini belirtirken dün geceki uğultu sesinin ise AntonovAn-12 kargo uçağına ait olduğu ortaya çıktı.

"DÜNYA GICIRTIDAN GEÇİLMEZ"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuyla ilgili, "Bir ses duyduğumuz muhakkak yani bu bir ses ama bu sesin depreme işaret ettiğini kim söylüyor, nasıl bir şey, bu kayıtlar nereden kaynaklanıyor, kimler kaydetmiş bu konularda bilgiler yok. Sosyal medya maalesef bu tür haberlerin yayılmasında çok olumsuz etkileri de var burada olduğu gibi. Şöyle bir şey eğer depremler bu kadar yaygın ses veriyorsa dünyada her gün binlerce deprem oluyor her gün bakın aylarca demiyorum yılda zaten 1 buçuk milyar deprem oluyor. Yani dünya o zaman gıcırtıdan gürültüden geçilmez. Bu şekildeki bir şeyi depreme yorumlamak çok doğru değil." dedi.

RUS KARGO UÇAĞI

Deprem dedikoduları çıkaran sesin arkasındaki neden ise çok başka. Geçtiğimiz günlerde de olduğu gibi İstanbul üzerinden alçaktan geçen bir kargo uçağı bu sese neden oldu. "Uğultu" olarak adlandırılan ses aslında Rus yapımı Antonov An-12 kargo uçağının pervane sesiydi.