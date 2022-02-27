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İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA, Halis Akyıldız - Güncel
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Pınar Mahallesi, Esenyurt, İstanbul, Yangın, Güncel, Haberler

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