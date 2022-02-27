İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA, Halis Akyıldız - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.