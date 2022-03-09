İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri paylaştı

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başladı. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentte alınan tedbir kararlarını açıkladı. İmamoğlu, daha sonra AKOM'a giderek oradan da vatandaşları bilgilendirdi.

"ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece başlayıp 5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta Valiliğimiz, İBB Ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları iş birliği halinde bir dizi önlemler aldık. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma günü eğitim ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildi." ifadelerini kullandı.