İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI(Beyoğlu-1)
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İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI(Beyoğlu-1)

13.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:41
İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI(Beyoğlu-1)

Buğra AKAY / İstanbul DHAİstanbul için beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

İstanbul için beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan hafta içi yapılan açıklamalarda İstanbul için kar uyarısı yapılmış ve alarmın rengi 'Sarı' olarak belirtilmişti. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. İstanbul'un simgesi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kar yağışı görüldü. İBB'ye ait kar küreme araçları da olumsuz bir duruma karşı hazır bekletiliyor. 

 Görüntü dökümü: ------------ -İstiklal Caddesi'nden görüntü-Kar yağışı-Turistlerin valizleriyle caddede yürüyüşü-Taksim Meydanı'ndan görüntü-Kar küreme araçları-Genel ve detay görüntüler 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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