İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında İstanbul'da bugün beklenen kar yağışı başladı. Kar; Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de ilçelerinde; Anadolu Yakası'nın ise Maltepe'nin yüksek kesimleri ve Kartal Aydos Ormanı civarında etkisini gösteriyor.